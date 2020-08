VALNEVA : améliore son anticipation d'Ebitda 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valeva a une perte nette de 25,6 millions d'euros au premier semestre 2020 contre une perte de 2,4 millions un an plus tôt. L'Ebitda de la biotech ressort à -17,2 millions contre +2,4 millions au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires est, pour sa part, de 47,9 millions, soit une baisse de 12,1%. Les ventes de produits s'établissent à 40,9 millions d'euros, correspondant à une baisse de 33,6%.Valneva souligne que ses ventes de produits aux premier semestre ont été affectées par la pandémie de Covid-19.La trésorerie de la société est, en revanche, en forte hausse à 200 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 69,9 millions un an auparavant.En termes de perspectives, l'entreprise de biotechnologies indique que sa prévision de chiffre d'affaires 2020 est confirmée. Elle ajoute avoir fortement amélioré sa prévision d'Ebitda pour l'exercice.Ainsi, sous réserve des incertitudes liées à la pandémie actuelle, Valneva prévoit maintenant un chiffre d'affaires total en 2020 de 120 à 140 millions d'euros, globalement en ligne avec ses prévisions initiales.Concernant l'Ebitda, la société estime actuellement que celui-ci devrait se situer entre zéro et -10 millions en 2020 (comparé à sa prévision initiale d'un Ebitda pouvant être négatif de 35 millions).