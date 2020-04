VALNEVA :, parmi les plus fortes hausses du SRD à la mi-séance du jeudi 30 avril 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+25% à 3,97 euros)Valneva bondit grâce à un partenariat avec le laboratoire américain Pfizer. La biotech française et le géant de la pharmacie unissent leur force pour développer et commercialiser le vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme (une infection transmise par les tiques) actuellement en essais cliniques de Phase 2. Ce vaccin appelé VLA15 est actuellement le seul programme clinique actif contre la maladie de Lyme. Il couvre six sérotypes présents en Amérique du Nord et en Europe.