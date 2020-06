Valneva : Batavia Biosciences et Valneva collaborent pour accélérer le développement d'un vaccin inactivé peu coûteux contre la polio

Leiden, Pays Bas et Saint-Herblain, France, 15 juin 2020 – Batavia Biosciences (“Batavia”) et Valneva Sweden AB, la filiale suédoise de Valneva SE (“Valneva”), ont annoncé aujourd’hui avoir signé un accord de collaboration pour accélérer la mise à disposition d’un vaccin inactivé peu coûteux contre la poliomyélite (IPV). Le projet est soutenu par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite1.

En 2019, Batavia a reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates pour l’utilisation de son procédé de fabrication de vaccins peu coûteux HIP-Vax™, en conjonction avec le matériel de production Nevoline™ développé par Univercells, avec pour objectif de fournir à certains fabricants de vaccins de pays en voie de développement des lots cliniques en vrac d’un vaccin contre la poliomyélite pour des études de Phase 1 et 2. Le vaccin est basé sur des souches du vaccin Sabin (sIPV) que Batavia a obtenues auprès de l’organisation Mondiale de la Santé.

Selon les termes de l’accord, Valneva fabriquera, en utilisant le procédé de Batavia, des lots cliniques du vaccin sIPV dans ses installations de pointe de Solna (Suède) dédiées à la poliomyélite et opérant selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et dans le respect du Plan d’Action Mondial GAPIII2 visant à contenir la polio. En contrepartie, Valneva recevra un paiement initial et des paiements mensuels liés aux services fournis.

Batavia sera responsable de la libération et de la fourniture du vaccin fabriqué selon les normes BPF aux producteurs de vaccins des pays en voie de développement. Le savoir-faire développé dans le cadre de cet accord sera transmis aux producteurs de ces pays afin de faciliter, dans le futur, le transfert de technologie et la production du vaccin dans le respect du plan GAPIII.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué, “En tant que société focalisée sur des besoins médicaux non satisfaits, Valneva est fière de faire une nouvelle contribution importante à l’éradication de la polio au travers de ce nouvel accord avec Batavia. Notre site et notre équipe en Suède disposent d’une expérience significative dans la fabrication de vaccins contre le virus de la polio. Ce contrat souligne l’expertise technique de Valneva pour la production de matériel clinique et la gestion des risques biologiques ».

Chris Yallop, COO de Batavia Biosciences, a ajouté, « Nous avons hâte de travailler avec Valneva, qui va mettre à profit son installation polio GAPIII et son expertise dans la polio pour accélérer le développement de ce vaccin très important et nous permettre de franchir une étape dans l’application de notre technologie HIP-Vax™ à la fabrication de vaccins ».

A propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL®3 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet du Groupe www.valneva.com et suivez la société sur LinkedIn .

A propos de Batavia Biosciences

Batavia Biosciences contribue de manière significative à soulager la souffrance humaine provoquée par les maladies infectieuses et le cancer en améliorant le taux d’attrition des candidats médicaments de la recherche au développement clinique. Nous proposons nos technologies innovantes et notre très grand savoir-faire afin que nos partenaires puissent compléter plus rapidement, à un coût réduit et avec une plus grande chance de succès le développement préclinique de leurs produits biopharmaceutiques. Situé à Leiden, Pays Bas, avec une filiale à Woburn Massachusetts et des bureaux à Hong Kong, Batavia Biosciences a le privilège d’avoir de forts partenariats stratégiques dans le monde entier.

1L’initiative mondiale pour l’Eradication de la Poliomyélite est un partenariat public-privé dirigé par les gouvernements des pays touchés par la maladie et soutenus par six principaux partenaires – l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Rotary International, les Centres américains de Prévention et contrôle des maladies (CDC), l’UNICEF, la Fondation Bill & Melinda Gates et l’alliance Globale du Vaccin, GAVI. L’objectif de cette initiative est d’éradiquer la poliomyélite dans le monde.



2 Le Plan d’Action Mondial GAP III, mis en place par l’Organisation Mondiale de la Santé en décembre 2014, vise à réduire au minimum le risque d’exposition potentielle au poliovirus associé aux échantillons infectieux conservés dans certaines infrastructures et notamment les laboratoires.



3 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France







