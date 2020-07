Valneva : confirme sa participation au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique

Saint-Herblain (France), 20 juillet 2020 – Valneva SE (« Valneva » ou « le Groupe»), société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, confirme aujourd’hui sa participation au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique.



Valneva a conclu avec le gouvernement britannique un protocole d’accord non contraignant pour fournir jusqu’à 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 qui sera fabriqué dans l’usine de Valneva située à Livingston, Ecosse. Le gouvernement britannique devrait contribuer au financement des études cliniques et négocie avec Valneva le financement des travaux d’extension de l’usine de Livingston. Dans le cadre de sa stratégie de réponse à l’épidémie de COVID, Valneva prévoit d’investir dans son usine de Livingston, Ecosse, et également dans celle de Solna, Suède.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué, “Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés pour participer à ce programme important avec le gouvernement britannique. C’est une reconnaissance de la forte expérience et des capacités que nous avons construites dans les quinze dernières années au Royaume-Uni et ailleurs. Notre usine de Livingston est approuvée par la FDA depuis plus de dix ans et nous y avons, ainsi qu’à Solna, des équipes solides. Nous envisageons également de fabriquer des vaccins pour prévenir la COVID-19 au-delà du Royaume-Uni.”

Valneva a annoncé le développement de VLA2001, un candidat vaccin à virus inactivé contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. VLA2001 s’appuie sur la plate-forme technologique développée pour IXIARO ®, le vaccin de Valneva autorisé pour l’immunisation contre l’encéphalite japonaise. Le Groupe collabore avec Dynavax pour évaluer l’usage possible de l’adjuvant CpG 1018 dans le vaccin VLA2001. Valneva s’attend à ce que ce vaccin débute les essais cliniques avant la fin 2020 et atteigne potentiellement l’étape de l’autorisation de mise sur le marché au second semestre 2021.

Á propos du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et de la maladie COVID-19

SARS-CoV-2 est un nouveau coronavirus identifié fin 2019 qui appartient à la famille des virus ARN à enveloppe tels que MERS et SARS, tous deux à l’origine d’infections graves du système respiratoire chez l’homme. Le virus, à l’origine d’une maladie appelée COVID-19, n’avait jamais jusqu’ici été identifié chez l’homme. Depuis que les premiers cas de l’épidémie ont été rapportés fin 2019, le virus a infecté plus de 14 millions de personnes et a causé plus de 600 000 décès (au 18 juillet 2020). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré cette maladie comme étant une pandémie. Il n’existe à ce jour aucun vaccin contre le COVID-19.

Á propos de VLA2001

VLA2001 est un candidat vaccin inactivé et hautement purifié contre le virus SARS-COV-2 développé sur cellules Vero et s’appuyant sur la technologie du vaccin contre l’encéphalite japonaise de Valneva. Le Groupe a mis au point un procédé qui s’appuie largement sur cette plateforme en termes d’étapes de production et de purification dans une démarche «plug-and-play» avec seulement quelques ajustements. Ce procédé inclut notamment une inactivation avec β-propiolactone (BPL) pour préserver la structure originelle de la protéine S. L’ajout de l’adjuvant CpG 1018 devrait permettre d’induire une forte réponse immunitaire et de générer des titres élevés d’anticorps neutralisants.

Á propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur,

IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC1. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’informations, consulter le site internet du Groupe www.valneva.com et suivez Valneva sur LinkedIn .

1 Le vaccin DUKORAL®ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France







