Valneva : perte d'EBITDA au 1er semestre

04/08/2020 | 07:31

Valneva affiche une perte d'EBITDA de 17,2 millions d'euros au premier semestre 2020 contre un bénéfice de 2,4 millions un an auparavant, reflétant l'augmentation des investissements en R&D de 33 millions contre 14,1 millions au premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaires total de la société de vaccins s'établit à 47,9 millions d'euros, à comparer à 54,5 millions un an auparavant, les ventes de produits, de 40,9 millions, ayant été négativement affectées par la pandémie de Covid-19.



Valneva prévoit maintenant en 2020 un chiffre d'affaires total de 120 à 140 millions d'euros, globalement en ligne avec ses prévisions initiales, et estime actuellement que son EBITDA devrait se situer entre zéro et -10 millions (comparé à -35 millions en prévision initiale).



