Valneva : fin du recrutement pour une étude dans Lyme

Valneva annonce avoir finalisé le recrutement des sujets pour les études de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Un total de 819 sujets a ainsi été recruté pour les deux études cliniques de Phase 2.



573 sujets sur neuf sites en Europe et aux Etats-Unis ont été recrutés pour l'intégralité de l'étude VLA15-201, ainsi que 246 sujets supplémentaires sur cinq sites aux Etats-Unis pour l'étude VLA15-202. Les résultats initiaux sont attendus mi-2020.



'Les résultats de ces études vont permettre, sur la base des données d'immunogénicité et d'innocuité, d'identifier le dosage et le schéma de vaccination à utiliser pour la Phase 3 de développement', explique la société de biotechnologies.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Données financières (EUR) CA 2019 124 M EBIT 2019 2,03 M Résultat net 2019 -0,93 M Trésorerie 2019 33,1 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 1,88x VE / CA2020 1,58x Capitalisation 266 M Graphique VALNEVA SE PREF. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 0,13 € Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.