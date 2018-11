Deux nouveaux membres au conseil d’administration de Valora Holding SA

Lors de l'assemblée générale 2019, deux personnes seront candidates à l'élection au conseil d'administration de Valora Holding SA. Il s'agit de Sascha Zahnd, expert Retail and Supply Chain, membre de l'équipe leadership de Tesla Inc., et d'Insa Klasing, spécialiste du Food Retail and Franchising, qui apporteront désormais leur savoir-faire au fournisseur leader de Foodvenience.

Le conseil d'administration de Valora Holding SA propose à l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2019 d'élire Insa Klasing et Sascha Zahnd comme nouveaux membres du conseil d'administration.

Insa Klasing est CEO depuis 2017 et cofondatrice de la start-up TheNextWe qui accompagne les entreprises dans le domaine du changement mindset numérique. En 2017, elle s'est vu décerner la distinction de Young Global Leader du World Economic Forum 2017 pour son engagement en Inde en faveur d'une formation de base pour tous et pour son statut de plus jeune directrice générale de tous les temps de Yum! Brands. Auparavant, cette Allemande de 39 ans a été pendant cinq ans directrice de Kentucky Fried Chicken (KFC) pour la région DACH et le Danemark, après avoir été responsable de la chaîne d'approvisionnement et des équipements et directrice opérationnelle de KFC en Grande-Bretagne. Entre 2006 et 2009, elle a dirigé, en qualité de directrice pour l'Allemagne, la marque britannique «innocent smoothies» qui est devenue le leader du marché. Sa carrière a débuté en 2004 comme conseillère stratégique chez Bain & Company à Londres, juste après avoir travaillé, à la fin de ses études en 2003, pour l'ONG Action Aid! à New Delhi. Insa Klasing est titulaire d'un Bachelor en économie politique, politique et philosophie de l'université d'Oxford ainsi que d'un Master in South Asian Area Studies de l'université de Londres. Elle est membre du conseil d'administration de SV Group AG et du conseil de surveillance de Sausalitos.

Sascha Zahnd est vice-président de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial et membre de la haute direction de Tesla Inc., Palo Alto, Californie depuis 2016. Il collabore activement à des thèmes d'avenir internationaux comme la mobilité, l'énergie, l'intelligence artificielle ou Industrie 4.0. Auparavant, ce Suisse de 43 ans a travaillé pour ETA SA / Swatch Group pendant six ans. En qualité de membre de la direction, il était responsable de toute la chaîne d'approvisionnement ainsi que des établissements de production de composants. Dans le cadre de ses fonctions, il a entièrement réorganisé les achats et la logistique et augmenté la flexibilité de la production de manière tangible. De 2001 à 2010, il a travaillé chez IKEA, tout d'abord en Suisse, puis en Suède, au Mexique, aux USA et en Chine. Il a débuté sa carrière pour l'entreprise commerciale, en qualité de Regional Logistics Manager, a été notamment Sales Manager et directeur adjoint d'IKEA Retail à New York, et, dans son dernier rôle, Head Supply Division Asia Pacific à Shanghai. Après son apprentissage de logistique à Bâle, en Suisse, Sascha Zahnd a suivi des études d'économiste d'entreprise HES également à Bâle. Il possède aussi un Executive Master of Business Administration de l'IMD Business School Lausanne.

Franz Julen, président du conseil d'administration de Valora, est ravi: «Insa Klasing et Sascha Zahnd complèteront idéalement le conseil d'administration actuel. Insa Klasing possède une grande expérience internationale de la vente au détail dans le domaine stratégique Food, Franchising & Digital. Sascha Zahnd justifie d'excellentes performances dans les domaines de la vente au détail, de la production et de la chaîne d'approvisionnement auprès d'entreprises leader à l'échelle mondiale, et pourra s'investir en particulier dans la chaîne de création de valeur intégrée pour les articles de boulangerie et les marques propres. Il apporte en outre l'esprit de pionnier numérique, d'innovation et de transformation caractéristique de la Silicon Valley. Nous sommes certains qu'Insa Klasing et Sascha Zahnd apporteront de précieuses impulsions pour nos activités de Foodvenience et le succès futur de Valora.»