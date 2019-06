Journée des investisseurs 2019: Valora est sur la voie de la croissance et fixe de nouveaux objectifs à moyen terme

Après avoir remporté l'appel d'offre des CFF qui a une grande importance stratégique, le groupe Valora propose à l'occasion de la journée des investisseurs de ce jour une information sur son modèle commercial et sa stratégie de croissance et communique ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2025. Pour l'année en cours, Valora est sur la bonne voie mais corrige les objectifs de résultats 2019 en raison des réglementations comptables (IFRS 16) pour les nouveaux contrats CFF; le cash-flow disponible n'est pas affecté. Valora table sur une croissance importante de son bénéfice à partir de 2021 déjà. Grâce à sa focalisation très porteuse sur le foodvenience, à son modèle commercial robuste et à son potentiel de croissance, l'entreprise est optimiste pour ces prochaines années. Les dividendes attractifs restent assurés.

Considérant l'évolution future des affaires, Valora communique ce jour, à l'occasion de la journée des investisseurs, des objectifs à moyen terme ambitieux mais réalistes jusqu'à 2025. Le chiffre d'affaires externe devrait ainsi croître de +2% à +3% par an. La marge bénéficiaire brute devrait progresser d'en moyenne +0.5 point de pourcentage par an et la marge EBIT devrait gagner +0.2 point de pourcentage. S'agissant du bénéfice par action (EPS) une hausse de +7% par an est prévue, en particulier à partir de 2022. Les nouveaux objectifs de marge et de résultat ne seront pas atteints en 2019 et 2020 en raison des effets de l'appel d'offre des CFF, remporté fin avril pour 262 kiosques et surfaces de proximité à partir de 2021, qui résultent de la transformation précoce et des investissements correspondants d'environ CHF 60 millions en 2019 et 2020. Mais ils conservent en moyenne leur validité jusqu'en 2025.

Bon début en 2019, adaptation des objectifs de résultat

Valora a bien commencé l'année. Hors effet CFF, Valora est, avec un EBIT de +9.3% à CHF 34 millions pour les cinq premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, sur la bonne voie pour réaliser les objectifs opérationnels pour l'exercice en cours. Avec la transformation précoce des sites CFF est les normes comptables (IFRS 16) correspondantes, Valora prévoit désormais un EBIT d'environ CHF 90 millions pour l'exercice 2019, les prévisions de cash-flow disponible restant inchangées. Valora table pour 2020 sur un résultat du même ordre de grandeur qu'en 2019 puis sur une nette augmentation probable de son bénéfice dès 2021.

La croissance grâce à une part Food accrue, à l'expansion et à une forte demande de produits de boulangerie saumurés

Valora se focalise sur un segment de la vente au détail qui prend toujours plus d'importance en raison de la mobilité croissante de la population et du besoin toujours plus important d'acheter et de se restaurer durant ses déplacements. En qualité de fournisseur de foodvenience, l'entreprise est fortement positionnée pour poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions contenues dans l'offre aux CFF, Valora profite notamment de la transformation des kiosques en points de vente de proximité et de la mise en place du nouveau concept de kiosques. Ainsi, et de même que dans le reste du réseau, Valora développe systématiquement la part des produits alimentaires et des boissons dans l'assortiment global. Il en résultera un effet positif sur la marge bénéficiaire brute et aussi sur la marge EBIT.

Autre facteur de croissance: l'expansion prévue du réseau (environ 50 points de vente net par an). Pour la division Retail, elle s'effectuera prioritairement avec le format Convenience avec, pour Food Service, par l'exploitation du potentiel en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Dans ce contexte toutefois, le développement de BackWerk sur des sites de centre-ville sera plus faible que prévu à l'origine en raison de la baisse de fréquentation observée. La croissance de ce format sera toutefois assurée par de nouveaux sites comme des stations-service et des présentations «shop-in-shop».

Enfin, l'entreprise est également optimiste pour la croissance des prochaines années au sein de la chaîne de création de plus-value pour la production de produits de boulangerie saumurés pour ses propres formats de vente et surtout pour des fournisseurs tiers. Après la multiplication par deux de la capacité des chaînes existantes chez Ditsch USA en 2018, le développement de la production devrait être achevé avec une chaîne supplémentaire aux USA cette année et deux chaînes supplémentaires en Allemagne au début de 2020. Ce développement permettra à l'avenir à Valora de pouvoir répondre encore mieux à la forte demande de produits de boulangerie saumurés et de s'affirmer encore davantage comme un producteur leader mondial dans ce domaine. En fonction de la demande de marché escomptée, Valora prévoit également de réaliser entre 2021 et 2025 d'autres investissements à hauteur d'environ EUR 80 millions.

Forte capacité de résistance du modèle commercial

Tous les grands contrats de location souscrits par Valora dans des localisations très fréquentées sur des sites à forte fréquentation ont une durée d'au moins cinq ans encore. Les localisations CFF qui enregistrent des fréquentations de clients en forte hausse sont garanties jusqu'en 2030 après le succès de l'appel d'offres pour 262 surfaces. Le modèle commercial focalisé sur les achats d'impulsion et la consommation «On the go» ne subit pour ainsi dire aucune concurrence directe de l'e-commerce. Enfin, l'assortiment se compose principalement de produits à la portée de toutes les bourses et les articles du quotidien maintiennent leur rythme même pendant les périodes économiquement difficiles, ce qui entraîne une capacité de résistance élevée par rapport aux cycles conjoncturels.

Dividendes attractifs assurés

«Valora se tourne vers l'avenir avec confiance. Grâce à la forte capacité de résistance du modèle commercial, à la croissance régulière attendue et au bilan solide, les actionnaires pourront toujours compter sur des dividendes attractifs pour les années à venir, en dépit d'investissements importants dans la transformation des sites CFF et dans l'expansion de la production», déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora, à l'occasion de la journée des investisseurs.