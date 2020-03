Valora dévisse en Bourse suite à ses avertissements pour 2020

Zurich (awp) - Très chahuté dès l'ouverture du marché, où il perdait d'emblée 9,1%, Valora faisait presque figure de lanterne rouge sur le marché.

Comme Sonova et Calida, le spécialiste de boutiques dans les gares et points de passage a lancé des avertissements sur les résultats de l'exercice 2020, sur fond de chômage partiel de la plupart de ses collaborateurs et de suppression du dividende.

A 10h30, jeudi la nominative Valora dévissait de 10,3% à 153,10 francs suisses, alors que l'indice SPI accusait certes une baisse, mais nettement moindre puisqu'il se repliait de 0,85%, dans une ambiance toujours très tendue à cause de la pandémie du coronavirus.

Les entreprises commencent en effet à deviser l'impact de cette crise sanitaire sur leurs affaires et multiplient les mesures et les avertissements sur résultats.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les décisions prises par Berne sont particulièrement difficiles pour Valora comme opérateur du commerce de détail sur de petites surfaces dans des lieux très fréquentés, comme les gares ferroviaires, les centres commerciaux et les aéroports.

La renonciation au dividende laisse un goût particulièrement amer, car Valora a longtemps détenu une part de marché supérieure à la moyenne. En ce sens sa popularité auprès des "chasseurs de dividendes" n'était plus à faire.

Pour les analystes de Baader, toutes les attentes du marché pour l'année fiscale 2020 sont trop élevées et doivent être revues à la baisse.

