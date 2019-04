Valora lance son concept de superette du futur

Zurich (awp) - Le détaillant bâlois Valora a inauguré vendredi devant la presse son nouveau concept de superette automatisée, dotée des dernières technologies numériques. Ces épiceries robotisées seront d'abord testées dans un nombre restreint d'emplacements, dont un en Romandie, avant d'éventuellement essaimer dans toute la Suisse.

Des containers aux couleurs rouge pastel trônent, un peu perdus, en plein milieu de la gare centrale de Zurich. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que l'on s'aperçoit au travers d'une baie vitrée qu'il s'agit d'un petit magasin, la nouvelle superette "avec box" de Valora.

Une fois entré à l'intérieur après avoir scanné un code QR à côté de la porte grâce à une application dédiée, une sorte de "clé électronique individualisée" selon le patron Michael Müller, le client accède à une boutique d'environ 40 m2 achalandée de quelque 1000 références.

Dans les rayons se trouvent toutes sortes de boissons, sauf alcoolisées, du café, des snacks, biscuits, fruits et légumes ainsi que d'autres produits frais. Un distributeur de cigarettes avec vérification d'âge est également présent. Une fois les emplettes scannées, le client finalise le paiement sur son smartphone.

Ouverture samedi

Des caméras surveillent la boutique et les responsables de Valora assurent qu'ils ont bien étudié la sécurité du magasin pour éviter les vols ou les dégradations, sans préciser les mesures mises en place. Ils assurent toutefois que les données récoltées sont utilisées en "toute transparence" et peuvent être effacées par l'utilisateur.

Accessible au grand public dès samedi matin, l'avec box zurichoise sera ouverte en semaine du petit matin jusqu'à minuit et continuellement du vendredi matin à lundi minuit. Le magasin se veut cependant éphémère et sera démonté fin avril pour partir vers Wetzikon, dans l'Oberland zurichois, pour son emplacement définitif.

"Ce concept se trouve en phase de développement et nous devons d'abord gagner en expérience", a dit M. Müller lors d'une conférence de presse.

Une autre avec box sera testée en Suisse alémanique, ainsi que dans un emplacement - qui reste à définir - en Romandie, a précisé à AWP Roger Vogt, directeur de la division Retail. "Nous essayons d'abord de comprendre quels emplacements sont les plus propices et testons des lieux différents", a-t-il souligné.

Au terme de la phase d'essai, Valora décidera de poursuivre ou non ce concept, dont le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

Machine à salade

Valora dispose également d'un deuxième concept, avec le magasin expérimental avec x, qui trône au sous-sol dans le centre commercial de la gare de Zurich. Ce "concept-store" ressemble à l'usage à l'"avec box", mais dispose d'un plus grand assortiment de produits frais et notamment d'un distributeur à salades et muesli, que la direction de Valora a présenté non sans un brin de fierté aux médias.

"Dans l'avec x, nous testons l'assortiment et de nouvelles technologies pour ensuite, si cela fonctionne bien, les introduire dans d'autres magasins", a expliqué M. Vogt. "Dans l'immédiat, nous voulons apprendre et comprendre" comment utiliser au mieux ces magasins du futur, a-t-il ajouté.

Valora, qui détient notamment les enseignes avec, k kiosk, Press & Books, Caffè Spettacolo et Brezelkönig, promet que l'automatisation de ses magasins n'a pas pour objectif de réduire la masse salariale. Les avec box emploieront deux salariés et l'avec x cinq personnes, auxquelles s'ajoutent les employés chargés du développement et du back-office.

"L'objectif n'est pas de réduire le nombre de postes", a assuré M. Müller. Au contraire, ces nouvelles formes de commerces doivent créer de nouveaux emplois et les ressources libérées par la disparition des caisses peuvent être employées dans ces nouvelles fonctions, a-t-il détaillé.

Le groupe Valora, qui emploie environ 15'000 personnes, a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 2,1 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 59 millions (+2,8%). La direction n'a pas souhaité détailler la part du chiffre d'affaires qui sera à terme généré par ces nouveaux concepts de magasins automatisés.

al/vj