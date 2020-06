Valora: le directeur réclame des baisses de loyers aux CFF

Zürich (awp) - Le directeur général de l'exploitant de kiosques Valora, Michel Mueller, veut renégocier les loyers des boutiques et restaurants dans les gares avec les CFF. Cela concerne Avec, Caffè Spettacolo, Brezelkönig et Kiosque. En raison de la crise du coronavirus et de l'expansion du télétravail, le patron s'attend à une baisse de la fréquentation dans les gares à l'avenir.

Le covid-19 a entrainé provisoirement une nette baisse de chiffre d'affaires a déclaré M. Mueller à la NZZ am Sonntag en faisant allusion aux mesures de confinement prises en Suisse. Les passagers reviennent maintenant lentement, mais on n'est encore loin du niveau d'avant la crise, selon le patron.

L'année passée, Valora a décroché un gros contrat auprès des CFF. Le groupe de Muttenz a pu louer des surfaces pour 262 kiosques et petits magasins dans des gares de toute la Suisse, jusqu'en 2030. Valora a ainsi pu conserver les 231 kiosques qu'il exploitait déjà dans des gares et a même pu en ouvrir 31 de plus.

A l'heure actuelle, on ignore si le nombre de pendulaires retrouvera son niveau d'avant la crise et si les emplacements dans les gares valent encore la même chose. Si chaque pendulaire passe à l'avenir un jour par semaine en télétravail, la fréquentation des gares diminuera nettement, selon M. Mueller.

Selon le patron de Valora, une moindre fréquentation doit se traduire par une baisse de loyers. Il faudra qu'il y ait des adaptations et, pour l'entreprise, le plus tôt sera le mieux. Il faut pouvoir planifier les loyers à l'avance et Valora est en contacts étroits avec les CFF, a indiqué M. Mueller.

De son côté, le service de presse des CFF ne sait encore rien de négociations sur les loyers. Les CFF n'ont négocié aucun loyer commercial en relation avec la crise du coronavirus, ni avec Valora, ni avec d'autres locataires, a indiqué un porte-parole à la NZZ am Sonntag.

Durant la durée des mesures de confinement, des réductions de loyers ont été accordées et des loyers même complètement suspendus, ont précisé les CFF. Comme la majorité des points de vente paient un loyer en relation avec le chiffre d'affaires obtenu, les CFF prennent actuellement leur part du manque à gagner.

mk/rp