Valora renforce son positionnement pour l’avenir

Valora souhaite étendre sa domination dans le secteur du foodvenience. L'entreprise se réorganise par conséquent à compter du 1er janvier 2019. L'organisation repose sur les deux divisions axées sur le marché et les clients Retail et Food Service, auxquelles les formats de vente sont rattachés de manière décentralisée, et sur les Shared Services de l'ensemble du groupe. Roger Vogt prend la direction de la division Retail et devient membre de la direction du groupe. Michael Mueller, CEO du groupe, assumera la responsabilité directe de l'unité Digital.

Fournisseur de produits Convenience et Food Service ciblés, Valora propose des activités Retail de petit surface dans des emplacements très fréquentés, des formats de vente forts et des marques propres, de plus en plus de services numériques et une chaîne de création de valeur intégrée dans la production de produits de boulangerie. L'entreprise est ainsi parfaitement positionnée pour tirer profit des actuelles tendances en faveur d'une mobilité accrue, d'une restauration hors domicile ainsi que des nouvelles technologies. La croissance et l'internationalisation du groupe Valora ces dernières années imposent désormais une organisation plus fortement axée sur les clients et les marchés. Valora souhaite ainsi favoriser des décisions rapides et proches des marchés et des clients, intégrer facilement de nouveaux secteurs d'activité, des concepts complémentaires et des acquisitions et mutualiser systématiquement les compétences intergroupes.

Le groupe Valora adaptera ses structures en conséquence à compter du 1er janvier 2019. La nouvelle organisation se compose des deux divisions axées sur le marché et les clients Retail et Food Service, auxquelles les formats de vente sont rattachés de manière décentralisée, et des Shared Services de l'ensemble du groupe.

Roger Vogt devient membre de la direction du groupe et CEO de la nouvelle division Retail

La nouvelle division Retail inclut toutes les activités Retail de Valora en Suisse ainsi que les activités Retail en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche menées depuis Hambourg par Peter Obeldobel. Cette division sera dirigée par Roger Vogt, CEO Retail et nouveau membre de la direction du groupe Valora. Ce dernier continuera de diriger l'unité Retail Suisse dont il est responsable depuis janvier 2018.

Seb Gooding nouveau responsable Ditsch B2B / Production au sein de la division Food Service réorganisée

La division Food Service sera dirigée par Thomas Eisele, qui reste CEO Food Service et membre de la direction du groupe. Cette division sera composée d'une part de la Business Unit Food Service Suisse, dont Michel Gruber assume la pleine responsabilité depuis 2017. Vient ensuite la Business Unit Food Service Allemagne. Cette unité inclut les deux formats B2C Ditsch et BackWerk, y compris les canaux de vente aux Pays-Bas et en Autriche. Elle sera dirigée depuis Essen par Karl Brauckmann, ancien directeur de BackWerk. La troisième Business Unit de la division regroupera les activités internationales de vente en gros de produits de boulangerie de la Brezelbäckerei Ditsch, avec les usines de production en Allemagne et aux États-Unis. Cette unité restera basée à Mayence et sera dirigée par Seb Gooding, qui rejoindra le groupe Valora à compter du 14 janvier 2019. Seb Gooding occupait dernièrement, et depuis 2015, le poste de CEO Central & Eastern Europe d'Aryzta. Seb Gooding, Karl Brauckmann et Michel Gruber sont nommés membres de la direction élargie du groupe Valora.

Shared Services centraux - l'unité Digital est désormais placée sous la responsabilité directe du CEO

Dirigés par Michael Mueller, CEO du groupe, et Tobias Knechtle, responsable financier, les Shared Services soutiennent les divisions de manière centralisée et coordonnée avec des services proposés à l'échelle de toute l'entreprise. Au sein des Shared Services, Michael Mueller est responsable direct de l'unité Digital. L'équipe se concentrera à l'échelle du groupe sur les innovations numériques et sur l'analyse des données. Valora entend ainsi exploiter encore plus fortement le potentiel des technologies ultramodernes, afin de satisfaire pleinement les clients et de simplifier les processus.

Cette réorganisation vise notamment également à soutenir la réalisation des synergies attendues de l'acquisition de BackWerk. Les mesures précitées entraîneront la suppression d'au moins 30 postes au sein du groupe d'ici fin 2019.

Michael Mueller, CEO du groupe Valora en est convaincu: «Notre nouvelle organisation va nous conférer davantage de force pour réussir la mise en œuvre de notre stratégie au cours des prochaines années. Nous créons ainsi une base solide pour saisir les nombreuses opportunités qu'offre notre environnement en mutation rapide et les exploiter au profit de Valora et de nos clients.»

Accéder à la nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2019