Valora réorganise sa division commerce de détail, 14 emplois supprimés

Zurich (awp) - L'exploitant de kiosques Valora veut réorganiser son segment du commerce de détail en Suisse et supprimer des emplois. Selon l'édition en ligne de Blick vendredi soir qui cite un rapport interne, il est question de la suppression de 14 emplois, dont des cadres. L'objectif est de rendre la division plus efficace. Valora a confirmé l'information vendredi soir.

Cette réorganisation doit entrer en vigueur au 1er novembre. Selon le rapport interne, le secteur "Retail CH" doit devenir plus efficace et encore plus proche des clients. L'adaptation et le regroupement d'emplois sont faits en premier lieu pour des motifs d'efficience, a précisé une porte-parole de Valora au Blick.

Des emplois seront aussi supprimés dans l'informatique avec des licenciements ou des changements de postes. Valora n'a pas voulu donner de précision sur le nombre de personnes concernées.

mk/rp