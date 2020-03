Valora reporte l'assemblée générale du 24 mars 2020

Compte tenu de la situation actuelle liée à la propagation du coronavirus, le conseil d'administration de Valora Holding SA reporte l'assemblée générale ordinaire fixée initialement au 24 mars 2020. Cette décision est conforme à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du Conseil fédéral suisse selon laquelle la tenue d'une assemblée générale dans les conditions habituelles n'est pas possible. Une nouvelle date sera communiquée en temps utile. La situation actuelle influence la marche des affaires et les perspectives du groupe Valora. Toutefois, une estimation définitive des effets n'est pas possible en raison de la forte dynamique.

Afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), le Conseil fédéral suisse, et les gouvernements des autres pays et régions dans lesquels le groupe Valora exerce son activité ont édicté ces derniers jours des mesures restrictives. Dans le même temps, les conditions générales évoluent presque quotidiennement. Suite à l'ordonnance 2 du Conseil fédéral suisse du 16 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), les actionnaires ne sont pas autorisés actuellement à participer personnellement à des assemblées générales. Toutefois, une société peut imposer aux participants d'exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique, ou par l'intermédiaire d'un représentant indépendant désigné par l'organisateur.

Après avoir procédé à une évaluation minutieuse des évolutions actuelles et avoir soigneusement pesé les avantages et inconvénients, le conseil d'administration de Valora Holding SA a décidé de ne pas tenir l'assemblée générale ordinaire prévue initialement pour le 24 mars 2020. Le conseil d'administration a la ferme intention de tenir une assemblée générale à laquelle les actionnaires pourront participer personnellement dès que la situation le permettra. Une nouvelle date sera communiquée en temps voulu.

Franz Julen, président du conseil d'administration de Valora, déclare: «Après mûre réflexion, le conseil d'administration a pris la décision de reporter l'assemblée générale. Nous sommes certains que les actionnaires comprendront cette mesure et les en remercions.» Il ajoute: «Dans le même temps, Valora met tout en œuvre pour maintenir une activité flexible et solide dans le cadre des possibilités existantes compte tenu de cette situation extraordinaire. Nous remercions les collaborateurs de notre réseau pour l'engagement sans faille dont ils font preuve.»

Actuellement, le groupe Valora est autorisé à poursuivre l'exploitation d'une grande partie de ses points de vente Kiosk, convenience et Food Service en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg. Le niveau d'activité de la production de produits de boulangerie saumurés est stable. Toutefois, Valora ressent les effets croissants de la situation actuelle sur la fréquentation des clients. Cette évolution et les décisions administratives influenceront également la marche des affaires du groupe Valora. Dans la mesure où il est impossible d'évaluer comment la crise du coronavirus va évoluer ni les répercussions qu'elle aura sur la situation macro-économique, une estimation définitive des perspectives pour le groupe Valora n'est toutefois pas possible.