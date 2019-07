Valora résilie les contrats des franchisés des magasins Avec

Zurich (awp) - Valora ne veut plus de franchisés à la tête de ses magasins de l'enseigne Avec. D'ici la fin juillet, 30 partenaires recevront la résiliation de leur contrat, selon un porte-parole du détaillant diversifié cité dans le journal gratuit "20 Minutes" de mercredi.

Les 30 partenaires franchisés indépendants gèrent 54 magasins à leur propre risque. En échange, ils payent une redevance à Valora. Les contrats de franchise devraient s'arrêter d'ici la fin de l'année. Ils se verront proposer un contrat d'agence, selon l'article.

Les termes du contrat seront négociés à partir du mois d'août, selon le porte-parole.

Système complexe

Valora met en avant la volonté de simplification pour justifier sa décision. Avec l'exploitations de divers systèmes partenaires (agences et franchises), le système est de plus en plus complexe. Un bon tiers des 150 magasins Avec sont des franchises.

"En concentrant les systèmes partenaires sur le modèle de l'agence, nous sommes en mesure de réduire cette complexité", selon l'entreprise.

L'an prochain, jusqu'à 90 k-kiosk seront transformés en échoppes Avec. La société veut aussi ouvrir de nouveaux magasins Avec.

Valora veut également jouer sur l'uniformité des prix. En tant que fournisseur pour les agences, il peut fixer les prix de vente de la gamme, quand un franchisé les détermine lui-même. De plus le modèle d'agence a permis l'introduction d'un système fermé de gestion des marchandises et des propositions de commandes.

Valora n'a pas donné de précisions sur l'impact financier de cette annonce pour l'entreprise.

Un franchisé ne percevra plus à l'avenir les bénéfices de sa boutique, mais percevra une commission sur les ventes. Elle est notamment utilisée pour payer les salaires, selon Valora.

