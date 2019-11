Van de Velde : Convocation Assemblée Générale 11 décembre 2019 (ENG)

08.11.2019 - 07:30

Information réglementée

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 11 décembre 2019 (en anglais)

The Board of Directors invites the shareholders to participate in the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company to be held at the registered office at 9am on 11 December 2019.

On November 8, 2019 the share capital of Van de Velde NV is represented by 13.322.480 shares of which 13.311.480 shares have a voting right.

The full notice convening document is made available through the following link.

Avec ses marques fortes, PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda, Van de Velde est l'un des leaders de la lingerie, du balnéaire, et du sportswear. Notre mission est d'apporter à chaque cliente le plus haut niveau d'expérience. Nous fondons notre stratégie sur l'expansion de nos marques à travers notre concept « Lingerie Styling » qui associe bien-aller, style et mode. Nous travaillons en partenariat avec 5 000 points de ventes spécialisés multimarques, off et online autour du monde, avec un focus sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous gérons notre propre réseau de distribution premium sous les enseignes Rigby&Peller, Lincherie et Private Shop dans lequelles dont la force est le service Lingerie Styling. Van de Velde est côté à Euronext à Bruxelles.

CONTACTS

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu

Marleen Vaesen Karel Verlinde Président du Comité de direction Directeur Financier comme représentant permanent de comme représentant permanent de Mavac SPRL Karel Verlinde Comm.V

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - Belgium - T. +32 9 365 21 00 - F. +32 9 365 21 70 - www.vandevelde.eu - info@vandevelde.eu