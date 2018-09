Van de Velde : Le CFO Bart Rabaey quitte Van de Velde

12.09.2018 - 07u30

Le CFO Bart Rabaey quitte Van de Velde

Le groupe Van de Velde a rendu public le départ de Bart Rabaey, Chief Financial Officer, qui a décidé de relever de nouveaux défis professionnels. Cette démission intervient dans le meilleure relation et Bart Rabaey restera en fonction jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Le groupe a commencé à lui chercher un successeur.

Bart Rabaey a rejoint le comité de direction de Van de Velde en 2016 et se penche avec satisfaction sur les 3 années écoulées : « Je suis heureux d'avoir pu participer à la construction de la plateforme évolutive nécessaire à la croissance future de Van de Velde. Notre approche omnicanal, qui donne un rôle central à nos partenaires détaillants, ayant été lancée avec succès, il est temps pour moi d'envisager une nouvelle étape dans ma carrière. »

Erwin Van Laethem, CEO de Van de Velde, a commenté l'événement en ces termes : « Nous remercions Bart pour sa contribution au développement de l'entreprise, et particulièrement pour la définition et l'implémentation du plan stratégique ainsi que pour la rationalisation du système de reporting et des processus de l'entreprise, tout cela dans des circonstances difficiles. Nous lui souhaitons plein succès dans la poursuite de sa carrière. »

Avec ses marques fortes, PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda, Van de Velde figure parmi les leaders mondiaux de la lingerie, de la mode balnéaire et du sportswear. Sa raison d'être est d'offrir à chaque femme l'expérience personnalisée ultime en cabine d'essayage. Sa stratégie à long terme consiste à développer ses marques autour de la philosophie du Lingerie Styling, qui fait converger qualité de maintien, style et mode. L'entreprise travaille dans le monde avec 5.000 boutiques multimarques, tant électroniquement que physiquement, et se concentre essentiellement sur les marchés clés que sont l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle gère son propre canal de vente au détail sous les marques Rigby & Peller, Lincherie et Private Shop. Ces boutiques sont des modèles en ce qui concerne le service en cabine au cœur du concept Lingerie Styling. Van de Velde est coté à la bourse Euronext de Bruxelles.

