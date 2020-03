Varia US Properties a quasiment doublé son bénéfice en 2019

Zurich (awp) - La société immobilière Varia US Properties a vu son bénéfice et ses revenus croître en 2019, mais sa rentabilité a baissé. Malgré la crise liée au coronavirus, la direction se dit confiante pour 2020.

La société immobilière zougoise active sur le marché américain a enregistré des revenus à hauteur de 139,5 millions de dollars, en hausse de 38,4% sur un an, a précisé jeudi la société dans un communiqué, grâce à un portefeuille de propriétés plus grand et des loyers en hausse.

L'Ebitda a légèrement progressé à 40,9 millions de dollars (+5,1%). Les dépenses opérationnelles ont crû de 18% à 59,4 millions, notamment en raison de réparations et de maintenances. La marge afférente a diminué en raison de ces dépenses à 40,9% contre 43,6% un an plus tôt. Le bénéfice a quasiment doublé à 42,8 millions.

Au 31 décembre, le portefeuille comprenait 53 propriétés totalisant 10'896 unités dans 19 Etats américains, pour une valeur immobilière de 915,1 millions de dollars. Celle-ci a gonflé de plus de 19%. Le taux d'occupation est resté stable à 93,8%, contre 93,7% en 2018. Varia n'a pas atteint son objectif de taux d'occupation entre 94 et 95%.

Pour 2020, l'entreprise souhaite proposer une hausse de capital à ses actionnaires "si les conditions économiques le permettent". La direction assure avoir confiance dans le modèle commercial de l'entreprise et son potentiel aux Etats-Unis, malgré l'impact de la crise du coronavirus. Il est encore trop tôt pour évaluer ce dernier. Il pousse en tout cas la société à reporter l'assemblée générale au 26 juin.

"Suite à la distribution trimestrielle effectuée en août 2019, en novembre 2019 et février 2020, la société versera 0,50 franc par action le 12 mai", selon le communiqué. Le dividende s'élevait à 2,50 francs suisses pour le compte de 2018.

ck/lk/jh