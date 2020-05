Varia US Properties améliore sa performance trimestrielle

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Varia US Properties est parvenu à améliorer ses résultats au cours du premier trimestre de l'année en cours. Les revenus locatifs se sont en revanche légèrement contractés au cours des deux mois suivants, signale l'entreprise zougoise mercredi dans un communiqué.

Le produit brut d'exploitation s'est enrobé de 17,7% en rythme annuel, à 27,2 millions de dollars, essentiellement à la faveur de revenus locatifs en hausse (+16,3%). A périmètre constant, c'est-à-dire en ne tenant compte que des biens conservés sur l'ensemble de la période sous revue, la croissance est ramenée à 6,6%.

Malgré une augmentation de 2 millions de francs suisses (+16,3%) des charges d'exploitation, la société est parvenue à dégager un bénéfice net de 12,9 millions de dollars, soit 19,4% de mieux que sur la même période un an plus tôt. Epurée des coûts financiers, la progression a été de plus d'un quart, à 7,6 millions.

A la fin du trimestre sous revue, le taux de location se montait à 93,1%, en recul de 20 points de base sur un an (+60 pb sur une base comparable).

La suite de l'exercice s'annonce plus compliquée en raison des répercussions de la crise de Covid-19 sur les locataires. Pour les mois d'avril et de mai, Varia US Properties assure avoir encaissé respectivement 96% et 87% des loyers budgétés.

"La pandémie va sûrement grever les prochains trimestres", a reconnu Patrick Richard, membre exécutif du conseil d'administration de Varia, cité dans le communiqué. Il insiste cependant sur le fait que grâce à "ses solides liquidités et son personnel chevronné", la société devrait être en mesure de faire face à cette "situation extraordinaire".

Alors que les activités d'achat-vente ont été gelées aux Etats-Unis, les prochains mois devraient offrir des opportunités d'investissement alléchantes une fois la crise passée, croit savoir le dirigeant.

En attendant, le groupe zougois a d'ores et déjà lancé un programme d'économies à hauteur de 1,1 million de dollars, afin de compenser les revenus locatifs manquants. Un point sur l'incidence de la pandémie sur la marche des affaires sera présenté lors de l'assemblée générale agendée au 26 juin.

buc/fr