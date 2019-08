Varia US Properties voit son bénéfice bondir au premier semestre

Zurich (awp) - Varia US Properties a poursuivi son expansion au premier semestre. La société zougoise active sur le marché américain a progressé sur tous les plans, avec notamment un portefeuille frôlant désormais les 800 millions de dollars (794 millions, + 3% en six mois) et un bénéfice net de 22,2 millions (+82% sur un an).

Les recettes de loyers ont bondi de 20% (+3,5% à base comparable) à 42 millions de dollars, annonce jeudi la société, pour des revenus totaux de 66 millions (+42%). Le bénéfice d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 19,4 millions (+18%).

"Ces chiffres reflètent l'amélioration constante de notre portefeuille, avec des perspectives prometteuses dans les périphéries des grandes villes américaines", relève dans le communiqué le président du conseil d'administration Manuel Leuthold. Le versement d'un dividende de 2,60 francs suisses par action est prévu après l'assemblée générale 2020.

La société disposait au 30 juin de 52 objets immobiliers représentant près de 10'0000 logements dans 19 Etats américains. Le loyer moyen valait 802 dollars (+3,5% sur six mois).

Les coûts d'exploitation, de 28 millions de dollars, ont augmenté de quelque 5 millions, ce qui n'a pas empêché Varia US Properties d'améliorer sa rentabilité, souligne la société. Un "résultat positif" est attendu pour l'ensemble de l'année.

