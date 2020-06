Varia a encaissé la quasi-totalité des loyers de juin

Zurich (awp) - La société immobilière Varia US Properties a assuré vendredi avoir encaissé en date de jeudi 96% des recettes prévues pour juin et 98,5% de celles de mars, alors que la pandémie de coronavirus s'étend aux Etats-Unis et a provoqué une sévère crise économique.

Le président de l'entreprise spécialisée dans l'immobilier américain, Manuel Leuthold, a assuré que les résultats du premier semestre, publiés le 27 août, seront "très solides", dans un communiqué publié vendredi.

Selon ce dernier, qui a été reconduit dans ses fonctions, Varia se concentre sur le maintien des revenus des loyers et la gestion des coûts.

L'assemblée générale a par ailleurs validé le dividende de 2,60 francs suisses versé au titre de l'année écoulée, ainsi que les versements trimestriels à partir d'août.

