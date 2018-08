Bénéfice stable pour Varia US Properties après six mois

Zurich (awp) - Varia US Properties affiche une solide performance à l'issue du 1er semestre. Etoffant ses revenus, la société immobilière zougoise, active sur le marché américain, a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires très légèrement progresser à 12,19 millions de dollars (11,72 millions de francs suisses), contre 12,16 millions un an auparavant.

Le résultat d'exploitation hors effet de réévaluation du parc immobilier a quant à lui bondi de 60,8% à 16,4 millions de dollars, précise jeudi la société établie à Zoug. En tenant compte des adaptations de la valeur des immeubles, lesquelles ont chuté de moitié (-50,3%) à 7,4 millions, le bénéfice opérationnel s'est inscrit à 23,8 millions, contre 25,1 millions à fin juin 2017.

Considérés dans leur ensemble, les revenus ont progressé de 7,2% à 46,4 millions de dollars. Le produit des loyers s'est envolé de plus d'un tiers (+34,7%) à 35,3 millions. En parallèle, les charges d'exploitation ont aussi fortement augmenté, soit de quasiment un quart (+24,2%) à 22,6 millions.

Sur la période sous revue, Varia US Properties a entièrement mis à contribution les fonds levés suite à son augmentation de capital en acquérant six objets dans les Etats d'Arizona, du Nouveau Mexique, de l'Ohio et du Tennessee. Pas moins de 1833 unités de locations sont ainsi venues s'ajouter au portefeuille pour un montant de 132,2 millions de dollars.

Fin mai, Varia US Properties a finalisé l'accord conclu fin 2017 avec Peak Capital Partners lequel visait à reprendre les parts minoritaires détenues par le fonds américain spécialisé dans les logements pour étudiants dans son propre portefeuille. Depuis, la firme zougois contrôle l'intégralité de ce dernier.

Evoquant la suite de l'exercice, Varia se veut optimiste, mettant en perspective des solides résultats pour l'ensemble de l'année 2018. L'entreprise entend en particulier se concentrer sur sa stratégie de création de valeur, notamment en réduisant ses charges d'exploitation.

