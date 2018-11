Varia US Properties progresse sur tous les tableaux au 3e trimestre

Zurich (awp) - Varia US Properties a réalisé un résultat net d'exploitation de 12 millions de dollars (à peu près la même somme en francs suisses) au troisième trimestre, en hausse de 25% sur un an. Les recettes brutes se sont montées à 22,3 millions (+23,2%), annonce jeudi la société immobilière zougoise active sur le marché américain.

La valeur du portefeuille, fort de 52 propriétés et 9581 unités de logement, a atteint 751 millions de dollars fin septembre. La société se félicite que ses recettes d'exploitation et sa trésorerie dépassent ses prévisions de respectivement 2,9% et 7,9%. La trésorerie nette a atteint 5,9 millions sur le 3e trimestre, contre 4,4 millions un an plus tôt.

Deux nouvelles acquisitions d'importance ont été effectuées, à Memphis et Cincinnati, pour 40,5 millions de dollars. Le service de la dette s'est monté à 4,7 millions, contre 3,7 millions douze mois plus tôt.

Le délégué du conseil d'administration Patrick Richard relève dans le communiqué que les résultats pour l'ensemble de l'année s'annoncent "solides".

"Notre portefeuille a dégagé sur les neuf premiers mois des résultats nettement supérieurs à notre plan d'affaires", a-t-il affirmé. La vigueur de l'économie américaine notamment permet d'anticiper de nouvelles hausses de loyers.

