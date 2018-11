Varta veut produire en série des batteries pour voitures 0 19/11/2018 | 17:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires STUTTGART (Reuters) - Varta a signé un accord de recherche visant à jeter les bases d'une production en série de cellules de batterie lithium-ion pour véhicules électriques afin de s'attaquer à la domination des groupes asiatiques dans le secteur. Le spécialiste allemand des batteries, qui produit aussi des piles pour appareils auditifs et de grands systèmes de stockage de l'énergie solaire, a conclu un accord de coopération avec l'Institut allemand Fraunhofer, un organisme de recherche scientifique, ont annoncé lundi les deux partenaires. L'Allemagne a affecté un milliard d'euros au soutien d'un consortium devant produire des batteries pour véhicules électriques et prévoit de financer un centre de recherche pour cette prochaine génération d'accumulateurs électriques, ont dit trois sources à Reuters au début du mois. Ces mesures visent d'une part à réduire la dépendance de constructeurs automobiles allemands aux fabricants asiatiques de batteries électriques et, d'autre part, à protéger l'emploi en Allemagne du fait de l'évolution du marché automobile vers les voitures à zéro émissions. En s'alliant à l'Institut Fraunhofer, Varta souhaite acquérir des compétences techniques dans la production de cellules de batterie face aux fabricants asiatiques, tout en poursuivant des discussions intensives avec les acteurs du marché pour élargir sa gamme de produits, a déclaré à la presse le président du directoire de Varta, Herbert Schein, sans plus de précisions sur ce nouvel accord. Thomas Bauernhansl, directeur de l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie industrielle et l'automatisation IPA, a déclaré que le projet avec Varta avait pour objectif de mettre en place une chaîne de production davantage numérisée qui permettrait de réduire le taux de rebut actuel de 10%. Varta, le groupe de chimie BASF et la filiale allemande de Ford, figurent parmi les entreprises participant aux discussions sur le projet de consortium dans les batteries en Allemagne, selon les sources. Volkswagen est également prêt à rejoindre le consortium, selon une source. L'action Varta gagnait plus de 2% à 16h00 GMT à la Bourse de Francfort, où le Dax perdait pour sa part 0,3%. (Ilona Wissenbach; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BASF -0.22% 69.21 -24.38% DAX -0.62% 11267.51 -12.21% FORD MOTOR COMPANY 1.38% 9.18 -27.54% VARTA AG 1.89% 28.1 29.54% VOLKSWAGEN 2.21% 147 -13.54% 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VARTA AG 17:20 Varta veut produire en série des batteries pour voitures RE 2017 Le M&A fait de la concurrence aux introductions en Bourse - Plus Europe DJ