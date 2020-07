VAT fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre

Données financières CHF USD EUR CA 2020 639 M 682 M 600 M Résultat net 2020 112 M 120 M 105 M Dette nette 2020 165 M 176 M 155 M PER 2020 49,1x Rendement 2020 2,25% Capitalisation 5 326 M 5 674 M 5 000 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 8,60x Nbr Employés 1 810 Flottant 89,7% Graphique VAT GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VAT GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 150,63 CHF Dernier Cours de Cloture 177,60 CHF Ecart / Objectif Haut 9,80% Ecart / Objectif Moyen -15,2% Ecart / Objectif Bas -38,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael Allison Chief Executive Officer, Head-Sales & Marketing Martin Komischke Chairman Stephan Bergamin Chief Financial Officer Michael Zickar Head-Core Technology C. Meyer Head-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VAT GROUP AG 8.59% 5 674 ATLAS COPCO AB 7.25% 50 941 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 10.23% 41 488 SMC CORPORATION 12.41% 34 987 FANUC CORPORATION -4.97% 34 483 FASTENAL COMPANY 16.43% 24 643