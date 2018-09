Espace Malley devient Vaudoise aréna

Lausanne, le 22 septembre 2018 - La Vaudoise a dévoilé aujourd'hui en fin de journée le nom du futur centre de sports et loisirs de l'agglomération lausannoise, qui s'appellera Vaudoise aréna, en présence de Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise, Jean-Jacques Schilt, Président du Centre sportif de Malley et de Patrick de Preux, Président du Lausanne Hockey Club. Fidèle soutien de la vie économique, sportive et culturelle en Suisse , la Vaudoise Assurances s'engage pour un partenariat fort et durable.

En associant son nom au futur complexe sportif et événementiel, la Vaudoise se profile comme un partenaire incontournable de la vie sportive et culturelle de Suisse. Par le biais de cet engagement d'importance, elle vise à renforcer sa visibilité sur le plan national grâce aux nombreux événements qui s'y dérouleront. L'envergure nationale du projet tout comme son ancrage local, dans un lieu en pleine mutation et cher aux Lausannois, ont séduit la Vaudoise qui a conclu un partenariat à long terme avec le Centre sportif de Malley.

« La Vaudoise est heureuse et fière de prêter son nom à cet ambitieux complexe multisports et de divertissement implanté à Lausanne, où notre Compagnie a son siège. La Vaudoise aréna conjugue à la fois le dynamisme de ce quartier en plein essor et le rayonnement à l'échelle nationale, puisqu'elle accueillera des compétitions nationales. Pour la Compagnie, ce partenariat d'envergure représente une opportunité unique de visibilité dans toutes les régions de Suisse et dans toutes les langues. Avec la Vaudoise aréna, nous nous engageons sur le long terme auprès de partenaires avec qui nous avons tissé des liens forts et durables durant les mois écoulés et, concernant le LHC, qui durent déjà depuis plusieurs années », déclare Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise.

En premier lieu, ce projet touche le cœur des habitants de la région lausannoise qui seront les premiers utilisateurs de la Vaudoise aréna, puisqu'ils pourront y pratiquer entre autres la natation, l'escrime, le tennis de table ou encore du patin à glace et assisteront à des concerts et événements en famille ou entre amis. Avec plus de vingt événements majeurs par an, 600 visiteurs quotidiens pour la pratique sportive et de loisirs ainsi que des compétitions nationales et internationales relayées dans les médias, la Vaudoise ambitionne de faire de son aréna l'une des plus connues et des plus en vue de Suisse.

« Le projet de nouveau centre sportif de Malley est extraordinaire à plus d'un titre : par son ampleur et sa complexité, mêlant trois patinoires, dont une pouvant accueillir 10'000 spectateurs, trois piscines, un centre d'escrime et de tennis de table, un restaurant, des salles de conférences et de séminaires ; par la rapidité des procédures et des décisions des autorités politiques de la région et du canton, notamment concernant le financement ; par l'enthousiasme qu'il a suscité dès le début ; par les délais imposés (les travaux ont commencé en été 2016, la partie patinoire devra être achevée en septembre 2019) ; par la décision des autorités de trouver un « namer ». Nous sommes heureux d'avoir pu trouver ce partenariat avec la Vaudoise », déclare Jean-Jacques Schilt, président du CSM.

« Nous sommes très heureux de l'engagement de la Vaudoise Assurances dans ce projet extraordinaire et de pouvoir compter la Vaudoise au rang de partenaire majeur. Nous sommes fiers d'être le principal utilisateur de la Vaudoise aréna. Nous voulons faire honneur à cette réalisation hors du commun ! », affirme Patrick de Preux, président du LHC.

Le logo de la Vaudoise aréna, bleu comme la couleur des principales activités qui animeront le complexe et vert comme la marque Vaudoise, est dynamique et découle du super symbole de la Vaudoise Assurances. Il est le fruit de la collaboration avec l'agence moser design à Lausanne dans le cadre d'un groupe de travail constitué des différentes parties prenantes. La Vaudoise aréna ouvrira ses portes en septembre 2019 et accueillera entre autres en 2020 les Championnats du monde de hockey sur glace, les Championnats du monde de pétanque et les Jeux olympiques de la jeunesse.





Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.

Vaudoise Assurances : Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Centre Sportif de Malley : Jean-Jacques Schilt, président, 021 315 55 00, info@espacemalley.ch

Lausanne Hockey Club : Thierry Meyer, directeur de la communication, 079 785 35 81