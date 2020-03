Invitation - Conférence de presse sur les résultats 2019

Mesdames, Messieurs les représentants des médias,

Mesdames, Messieurs les analystes financiers,

La Direction du Groupe Vaudoise Assurances a le plaisir de vous inviter à sa conférence de presse de bilan 2019 qui aura lieu le mercredi 25 mars 2020 :





à 9h00, Restaurant Au Premier, Salon Norma/Lulu, Gare CFF, Zurich

à 14h, au Siège de la Vaudoise, Place de Milan, Lausanne

Messieurs Philippe Hebeisen, CEO, et Jean-Daniel Laffely, CFO, commenteront la stratégie du Groupe et les résultats 2019. En fonction de l'évolution de la situation sur le coronavirus et des directives des autorités, les conférences de presse pourront se dérouler par téléphone uniquement. Le cas échéant, les participants en seront informés en temps opportun.

Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre présence à l'une des deux conférences de presse.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d'ici au jeudi 19 mars 2020 via notre .

Si vous participez pour la première fois à notre conférence de presse, nous vous prions d'utiliser ce pour vous inscrire.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Nathalie Follonier-Kehrli

Secrétaire générale

nfollonier@vaudoise.ch