Journée du digital : participation de la Vaudoise à un débat public sur le numérique au service de la mobilité

Lausanne, le 03.09.2019 - A l'occasion de la Journée du digital, Christophe Follonier, chef de la division Marketing, participe ce jour à la gare de Lausanne à un débat public sur le thème « Le numérique au service de la mobilité » . Organisé par l'EPFL et digitalswitzerland, ce World Café réunit un panel d'experts qui se mêlera au public dans le cadre de tables rondes. En parallèle, la Vaudoise propose un programme dédié à ses collaborateurs, dont une conférence d'Isabelle Chappuis, directrice du Future Skills LAB à HEC Lausanne.

Christophe Follonier, chef de la Division Marketing, abordera les enjeux et les opportunités de la mobilité à l'ère du numérique et les nouveaux modèles d'affaires qui en découlent. Cet événement qui se tient aujourd'hui de 18h à 20h à la gare de Lausanne est gratuit et sur inscription.

Depuis son adhésion à digitalswitzerland en 2015, la Vaudoise marque chaque année la Journée du digital avec un programme d'animations et de conférences sur les enjeux de la digitalisation. Cette année, des workshops et une conférence d'Isabelle Chappuis, directrice du Future Skills LAB à HEC Lausanne, sur le thème des « Skills du futur » sont au programme.

Lancée en 2015, digitalswitzerland est une initiative commune de l'économie privée, du secteur public et des hautes écoles. Elle a pour ambition de faire de la Suisse un centre de compétence de premier ordre dans l'innovation et la transformation numérique au niveau international.

Information et inscription au débat « Le numérique au service de la mobilité ».

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch.



Pour tout complément d'information

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch