La Vaudoise Assurances chausse ses baskets pour la relève sportive suisse

Lausanne, le 25 mai 2020 - Partenaire de la course populaire suisse OneMillionRun, la Vaudoise met au défi sa direction et ses collaborateurs les 30 et 31 mai prochains afin d'apporter leur contribution pour atteindre l'objectif collectif de l'événement, soit un million de kilomètres.

Ensemble mais de manière individuelle, les collaborateurs de la Vaudoise Assurances sont invités à prendre part à la plus grande course populaire de Suisse dans le respect des règles en vigueur émises par l'Office fédéral de la santé publique. Du Tessin en passant par la Suisse alémanique et la Suisse romande, chaque collaborateur empruntera individuellement son parcours préféré en courant ou marchant avec ou sans bâton et contribuera ainsi à l'objectif ambitieux de parcourir 1 million de kilomètres en 48 heures.

La Vaudoise soutien les espoirs sportifs suisses

Cette initiative dont la Vaudoise est partenaire renvoie aux racines et à l'identité mutualiste de la Compagnie. En tant que sponsor important de la vie culturelle, économique et sportive suisse, c'est donc tout naturellement que la Vaudoise s'est associée à cette initiative et a décidé d'impliquer l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. Les contributions des sponsors de la OneMillionRun ainsi que les éventuels dons des participants sont versés à l'Aide sportive suisse qui soutient les jeunes espoirs sportifs du pays.

L'inscription est gratuite. Il est possible de participer à la OneMillionRun en courant, randonnant ou faisant du nordic walking en s'inscrivant sur www.onemillionrun.ch. La course est également ouverte aux personnes à mobilité réduite.

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch