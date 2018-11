La Vaudoise décroche la certification EQUAL-SALARY

Lausanne, le 30.11.2018 - La Vaudoise est la première compagnie d'assurances privée à obtenir la certification EQUAL-SALARY qui atteste de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Philippe Hebeisen, CEO, et Karim Abdelatif, DRH, ont reçu cette distinction des mains de la directrice de la Fondation EQUAL-SALARY, Véronique Goy Veenhuys dans le cadre de la Journée de la Mutualité.

« La Vaudoise est très fière de recevoir la certification EQUAL-SALARY, plus particulièrement alors qu'elle a été sacrée Meilleur Employeur 2018 de la catégorie Banque et Assurances par le magazine Bilan. En adéquation avec l'identité mutualiste de la Vaudoise et ses valeurs, cette distinction certifie que nous appliquons une politique d'égalité des chances et nous confère un argument incontestable en matière de recrutement et de fidélisation des talents. », commente Philippe Hebeisen, CEO.

Cette certification a été obtenue au terme d'une démarche volontaire de la Vaudoise comprenant l'analyse des données salariales anonymisées et des audits en entreprise auprès des membres de la Direction et d'une centaine de collaborateurs. L'engagement de la Direction envers l'égalité salariale et l'intégration des pratiques d'équité salariale dans la politique et les processus RH ainsi que la perception par le personnel de la politique salariale de l'entreprise ont été examinés lors des entretiens d'audit. Basée sur les résultats de cette analyse qualitative et quantitative, la Vaudoise a obtenu la certification EQUAL-SALARY, preuve qu'elle encourage et pratique l'égalité salariale au quotidien.

Journée de la Mutualité

La remise de la certification s'est tenue lors de la 2e Journée de la Mutualité de la Vaudoise, un événement festif qui fait honneur à l'engagement de ses collaborateurs lors des journées de volontariat involvere au cours de l'année 2018. Cette année, la Vaudoise a ouvert six de ses vingt projets de volontariat au public afin de permettre à une quinzaine de participants externes de vivre une expérience de volontariat mémorable. Lors de cet événement, la Vaudoise a remercié au moyen d'un don les associations Volontaires montagne, la Croix-Rouge suisse du Tessin, Caritas Lucerne, Caritas Vaud, le Foyer Neufeld et la Fondation LebensART pour leur engagement et l'accueil des collaborateurs de la Vaudoise ainsi que les participants externes.

