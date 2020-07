La Vaudoise élargit son spectre d'activités et de services

Zurich (awp) - La holding Vaudoise Assurances annonce vendredi le lancement d'activités et services complémentaires à son coeur de métier. Regroupés au sein de la division Vaudoise Services (anciennement Brokervalor) ceux-ci prévoient le développement de "nouveaux écosystèmes destinés aux particuliers et aux entreprises dans les domaines de la santé, des animaux, de l'assistance et des services administratifs", selon un communiqué.

L'assureur explique que ce développement "d'activités connexes" s'inscrit dans la stratégie de complémentarité poursuivie par le groupe. "Ces services répondent aux besoins actuels de notre communauté de clients et du public en général", assure son patron Jean-Daniel Laffely.

En complément de l'assurance maladie et accidents pour chiens et chats Animalia, la Vaudoise proposera à ses clients des services à valeur ajoutée pour leurs animaux de compagnie, comme par exemple un service de livraison à domicile d'aliments "sains et de qualité".

Dans le domaine des services aux entreprises, l'assureur a mis en place une palette de prestations de prévention et de gestion des absences ainsi que des formations dans le domaine de la santé. "Ces services font partie d'un écosystème réunissant plus de dix partenaires associés aux compétences propres de Corporate Health Services", précise le communiqué.

Ces nouvelles prestations, qui ne sont pas réservées aux seuls clients de la Vaudoise, visent à "soutenir les entreprises dans des situations difficiles et complexes pour lesquelles une expertise et des compétences pointues sont requises", comme la médiation de conflits, l'adaptation de cahiers des charges, ou encore la prévention des arrêts de travail.

