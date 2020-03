La Vaudoise lance plusieurs initiatives en soutien aux PME, au personnel soignant et aux personnes privées

Lausanne, le 26 mars 2020 - Fidèle à son identité mutualiste et à ses valeurs de proximité et de solidarité depuis 125 ans, la Vaudoise lance plusieurs initiatives afin de soutenir l'économie locale et les particuliers. Pour ce faire, elle s'associe à Qoqa et à la Fondation Groupe Mutuel pour lancer ce jour DireQt, une plateforme web inédite qui soutient financièrement les indépendants et les PME suisses. Sensible également aux besoins du personnel soignant, la Vaudoise a fait don de plusieurs milliers de masques au CHUV afin d'apporter son soutien. Elle prend également des mesures afin d'alléger la situation financière de ses clients.