La Vaudoise lance son programme de volontariat involvere 2019 et dévoile les six projets ouverts au public

Lausanne, le 20.08.2019 - La Vaudoise dévoile aujourd'hui les six journées ouvertes au public dans le cadre de son programme de volontariat d'entreprise involvere. Ainsi, elle donne la chance à des tiers de participer aux journées involvere à Lausanne, Delémont, Bulle, Rapperswil, Winterthur et dans l'Oberland bernois et d'agir à ses côtés en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle. Dès le 3 septembre 2019, chacun des six projets accueillera cinq participants externes aux côtés des collaborateurs de la Vaudoise.

Les six projets ouverts au public sont présentés en détail notamment au moyen de vidéos sur www.vaudoise.ch/involvere. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la journée de leur choix au moyen du formulaire à disposition. La recherche de volontaires s'effectue au moyen d'une campagne dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. En 2019, ce sont au total 23 projets qui auront lieu dans toute la Suisse entre le 19 août et fin octobre.

Journées de volontariat ouvertes au public

Les projets de volontariat ouverts au public se dérouleront du 3 septembre au 28 octobre 2019 avec la Fondation Züriwerk au Zoo pour enfants de Rapperswil, avec Volontaires montagne dans la région du Simmental, auprès de la Fondation Clos Fleuri à Bulle, dans les structures de Caritas Vaud à Lausanne, à la Fondation St-Germain à Delémont et auprès de la Fondation Brühlgut à Winterthour.

Six ans d'engagement en faveur de la réinsertion

La Vaudoise organise chaque année depuis 2014 une vingtaine de journées de volontariat dans toute la Suisse et a décidé l'an passé d'en ouvrir six au public afin de permettre à des participants externes d'agir en faveur de la réinsertion et de vivre une journée riche en émotions. En 2019, plus de 200 collaboratrices et collaborateurs participent aux journées involvere, pour un total de plus de 1'000 volontaires depuis le lancement du programme.

La Vaudoise remercie chaleureusement les organisations qui accueillent les journées involvere 2019 : Caritas Vaud, Fondation St-Germain, Fondation Clos Fleuri, Volontaires montagne, Fondation Züriwerk et Fondation Brühlgut.

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch