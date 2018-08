La Vaudoise ouvre ses journées de volontariat d'entreprise au public

Lausanne, le 14.08.2018 - La Vaudoise a décidé d'ouvrir six de ses vingt journées de volontariat d'entreprise au public afin de faire connaître son engagement sociétal en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle et de donner la chance à des tiers de vivre une journée riche en émotions. Dès le 4 septembre 2018, chacun des six projets organisés dans toute la Suisse accueillera cinq participants externes aux côtés des collaborateurs de la Vaudoise.

Depuis 2014, la Vaudoise organise chaque année une vingtaine de journées de volontariat dans toute la Suisse et a décidé cette année d'en ouvrir six d'entre elles afin de permettre à des participants externes de vivre une expérience de volontariat mémorable. La Vaudoise indemnisera les heures de volontariat effectuées par les tiers au bénéfice des associations.

Inscriptions sur involvere.ch

Le site involvere.ch présente les six projets ouverts au public au moyen de vidéos explicatives et d'un descriptif de chaque journée. Les journées de volontariat se dérouleront du 4 septembre au 23 octobre 2018 auprès de Volontaires montagne dans la région de la Vue des Alpes, de la Croix-Rouge suisse à Lugano, de Caritas Lucerne, de Caritas Vaud à Lausanne, du Foyer Neufeld à Buchs et de la Fondation LebensART à Bärau. La recherche de volontaires s'effectue au moyen d'une campagne sur les réseaux sociaux et les personnes intéressées peuvent s'inscrire directement sur involvere.ch.

Cinq ans d'engagement en faveur de la réinsertion

Depuis cinq ans, une vingtaine de projets de volontariat sont organisés chaque année dans toute la Suisse par les collaborateurs de la Vaudoise. Appelées « journées involvere », du nom du programme de Responsabilité sociétale de la Vaudoise, ces projets ont pour objectif de leur permettre de passer une journée différente, placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement. Depuis 2014, plus de 900 collaborateurs ont participé aux journées involvere.

La Vaudoise remercie chaleureusement les organisations qui accueillent les journées involvere 2018 : Volontaires montagne, Croix-Rouge suisse, Caritas Lucerne, Caritas Vaud, Foyer Neufeld, Fondation LebensART.

