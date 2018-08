La Vaudoise ouvre ses portes au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Lausanne, le 31.08.2018 - Les 1er et 2 septembre 2018, le siège de la Vaudoise Assurances ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2018. De 10h à 17h, des visites libres et commentées permettront au public de découvrir cet édifice réalisé en 1956 par Jean Tschumi et considéré comme l'un des plus significatifs de l'architecture moderne en Suisse.