La Vaudoise publie ses 125 ans d'histoire en ligne

Afin de permettre à un large public d'accéder aisément à son patrimoine historique, la Vaudoise lance, sous l'adresse www.vaudoise125.ch, un site web retraçant le passé de la Compagnie. Celui-ci reprend de manière synthétique les travaux de recherche de l'historien et journaliste, Yves Genier, qui ont été publiés en mai dernier dans l'ouvrage historique « 125 ans d'histoire - Vaudoise Assurances ».

Conçu par l'agence lausannoise Essencedesign et reprenant les codes graphiques du livre historique, www.vaudoise125.ch permet à l'utilisateur de se plonger dans les riches aventures de la Vaudoise, tout en appréciant des photographies d'époque et d'anciennes affiches publicitaires. L'expérience est complétée par un film sur la construction du Siège des Cèdres par l'architecte Jean Tschumi et réalisé à partir de bobines 16 mm, tournées entre 1953 et 1956. Visite de chantier de la Direction de l'époque avec l'architecte, ouvriers et artistes à l'œuvre, les collaborateurs découvrant leur nouveau lieu de travail… autant de scènes qui nous ramènent dans le quotidien du quartier de Cour à Lausanne, il y a près de septante ans.

Découvrez l'histoire passionnante de la Vaudoise en ligne : www.vaudoise125.ch

Heureux. Ensemble. Depuis 125 ans.

