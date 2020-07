La Vaudoise remet un don de CHF 10'000.- à la corporation alpine Schrina dans le cadre de ses journées de volontariat involvere

Contribuant à la fois au patrimoine culturel et au maintien de la biodiversité, la reconstruction et l'entretien de murs en pierres sèches jouent un rôle important dans le maintien et la stabilité des sols ainsi que dans la conservation et la protection des prairies alpines.

125 ans : un programme commun avec Volontaires montagne

Pour ses 125 ans, la Vaudoise a mis sur pied en collaboration avec Volontaires montagne un programme commun de journées de volontariat pour tous ses collaborateurs auprès des bénéficiaires de la plateforme. En raison de la situation sanitaire actuelle, les journées involvere ont dû être reportées à 2021. La Vaudoise a toutefois souhaité soutenir Volontaires montagne et les habitants des régions de montagne au travers d'un don. Volontaire montagne a proposé deux initiatives à choix et la Vaudoise a retenu le projet de reconstruction de murs en pierres sèches de la corporation alpine Schrina à Walenstadtberg (SG).

« Durant ces temps si particuliers, nous sommes fiers de pouvoir faire vivre concrètement les valeurs de la Vaudoise et de témoigner de notre solidarité avec les acteurs touchés par la crise engendrée par le coronavirus », explique Patrick Marro. Pour Fritz Thuner, agent général du Sud-Est de la Suisse, « il est très important de soutenir les initiatives locales qui permettent de contribuer à la sauvegarde des atouts de notre belle région et de venir en aide aux personnes qui prennent soin de notre patrimoine culturel alpin ».

Les journées involvere

Depuis 2015, plus de 200 collaborateurs participent chaque année aux journées de volontariat involvere organisées pour les collaborateurs de la Vaudoise dans toute la Suisse. Pour les éditions 2018 et 2019, des personnes externes à la Compagnie ont pu se joindre aux collaborateurs pour une journée de partage et d'engagement auprès d'associations actives dans la réinsertion sociale, scolaire et professionnelle.

Volontaires montagne est la plateforme de coordination de l'Aide suisse aux Montagnards et du Groupement suisse pour les régions de montagne. Elle permet aux groupes et aux personnes individuelles de s'engager pour une journée de volontariat ou plus auprès des habitants des régions de montagne suisses.



