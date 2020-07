Le Groupe Vaudoise développe de nouveaux écosystèmes complémentaires au métier de l'assurance

Lausanne, le 10.07.2020 - Vaudoise Assurances Holding SA lance ce jour la commercialisation de nouvelles activités et de services complémentaires au métier de l'assurance. Réunis au sein de Vaudoise Services SA, anciennement Brokervalor, ils prévoient le développement de nouveaux écosystèmes de services destinés aux particuliers et aux entreprises dans les domaines de la santé, des animaux, de l'assistance et des services administratifs aux entreprises.

Le développement d'activités connexes au métier traditionnel de l'assurance s'inscrit dans une stratégie de complémentarité poursuivie par le Groupe Vaudoise. « La Vaudoise a à cœur de développer ses écosystèmes et de proposer des services nouveaux à ses assurés, mais aussi aux entreprises ou particuliers qui ne sont pas encore clients. Ces services, créés afin de compléter les activités du Groupe, répondent aux besoins actuels de notre communauté de clients et du public en général », explique Jean-Daniel Laffely, CEO du Groupe Vaudoise.

Lancement de l'écosystème d'Animalia

L'une des activités de Vaudoise Services consiste en la plateforme www.animalia.ch. En sus de l'assurance maladie et accidents pour chiens et chats Animalia, cette dernière propose des services à valeur ajoutée en lien avec le domaine animalier. Cet écosystème de produits et de services complémentaires entend répondre aux besoins de la communauté des « petlovers » et ainsi leur apporter des solutions simples, qualitatives et personnalisées. Conçue pour une utilisation principalement sur téléphone mobile, la plateforme www.animalia.ch a fait peau neuve et propose déjà, sous forme d'abonnement, un service de livraison à domicile d'aliments sains et de qualité pour le bien-être des chiens et des chats. D'autres services viendront compléter l'offre actuelle à l'avenir.

Accompagner les entreprises au travers de problématiques complexes

Corporate Health Services, initiative développée sous l'égide de Vaudoise Services, propose aux entreprises une palette de prestations de prévention et de gestion des absences ainsi que des formations dans le domaine de la santé. Ces services font partie d'un écosystème réunissant plus de dix partenaires associés aux compétences propres de Corporate Health Services. Ils répondent aux besoins exprimés par les entreprises et leurs collaborateurs. Qu'elles soient clientes ou non de la Vaudoise, ces nouvelles prestations visent à soutenir les entreprises dans des situations difficiles et complexes pour lesquelles une expertise et des compétences pointues sont requises. Il s'agit par exemple d'engager un processus de médiation pour un collaborateur en situation de conflit, de proposer un aménagement du poste de travail allant de l'ergonomie à l'adaptation du cahier des charges ou de prévenir les arrêts de travail dans des situations de souffrance au travail par le biais de coaching. L'écosystème santé en entreprise réunira également plusieurs fois par année à compter de 2021 tous les acteurs impliqués lors d'événements thématiques ouverts à tous les intéressés.

Veuillez trouver en annexe les dossiers de presse pour Animalia et Corporate Health Services.

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch