Pour ses 125 ans, la Vaudoise publie un livre sur son histoire et un ouvrage artistique de portraits de collaborateurs

Réunis dans un élégant coffret, les deux ouvrages s'inscrivent comme des jalons dans l'histoire de la Vaudoise. Ce cadeau de jubilé a été offert à l'ensemble des collaborateurs et des retraités du Groupe.

125 ans d'histoire de la Vaudoise

Le premier livre retrace 125 années d'aventures passionnantes, parfois même ébouriffantes, de la Vaudoise, racontées par Yves Genier, historien et journaliste. Afin de mener à bien sa démarche, il s'est plongé dans les archives de la société, complétées par des entretiens individuels et des sources externes. Cet ouvrage historique est richement illustré de photos d'archives, de clichés pris par Jean Tschumi ou encore par des collaborateurs. Y figurent également une chronologie du logo et d'anciennes affiches. Le design contemporain de l'ouvrage, relevé par des touches dynamisantes de vert fluo, ainsi que sa mise en page ont été imaginés et réalisés par l'agence lausannoise Essence Design.

125 portraits pour 125 ans

Le second ouvrage de ce coffret réunit 125 portraits de collaboratrices et de collaborateurs réalisés par le célèbre photographe Anoush Abrar. Installé dans un studio éphémère au Siège de la Compagnie, il a convié les collaboratrices et les collaborateurs de son choix à prendre place devant son objectif. Arrêt sur image à un temps donné d'une compagnie pleine de vigueur, la démarche artistique imaginée par Anoush Abrar met en valeur la richesse et la diversité des personnalités qui composent la Vaudoise d'aujourd'hui. L'ouvrage est préfacé par Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des beaux-arts du Locle. La conception graphique est l'œuvre d'Alice Franchetti.

Heureux. Ensemble. Depuis 125 ans.

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch