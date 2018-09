Stefan Schürmann rejoint la Vaudoise en qualité de Head of Corporate Development and M&A

Lausanne, le 4 septembre 2018 - Stefan Schürmann, analyste financier spécialisé dans les domaines de l'immobilier et de l'assurance, rejoint le Groupe Vaudoise Assurances en qualité de Head of Corporate Development and M&A.

Titulaire d'un Master in Business Administration HEC Lausanne ainsi que d'un diplôme en Real Estate Valuation, CUREM, délivré par l'Université de Zurich, Stefan Schürmann bénéficie d'une riche expérience en analyse financière sur le plan national et international, tant dans le domaine immobilier que dans celui de l'assurance. Actuellement Executive Director, Head Insurance/Real Estate Team, au sein de l'Investment Research d'un important établissement bancaire, il rejoindra prochainement la Vaudoise en qualité de Head of Corporate Development and M&A.

Rapportant directement à Jean-Daniel Laffely, CFO et directeur général adjoint, responsable du département Finances et Projets stratégiques, il aura pour tâche de contribuer activement à l'évolution de la stratégie de la Vaudoise et à la construction de ses écosystèmes. Il conduira notamment les études de marché et pilotera l'analyse de la valorisation financière en vue de potentiels investissements. Il accompagnera par ailleurs le CFO dans les transactions de fusion et d'acquisition.

« La direction de la Vaudoise est heureuse de pouvoir compter sur l'expérience et les compétences reconnues de Stefan Schürmann qui contribueront à renforcer le dispositif stratégique du Groupe », déclare Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise.

Relations Médias

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

