Une campagne digitale pour accompagner le redémarrage d'une société où la vie reprend ses droits

Lausanne, le 08.06.2020 - Assureur solidaire et proche de ses assurés, la Vaudoise lance une campagne digitale qui a pour sujet le réveil de la société suisse après le confinement et la reprise d'une vie sociale et professionnelle. Présentant des personnes reprenant le cours de leur vie et tourné vers l'avenir avec confiance, le message principal est articulé autour du préfixe « RE » qui exprime à la fois une réaction et un renouveau.

La Suisse se RÉveille après le confinement, la société se REmet en marche, les citoyens REprennent leur liberté et leur vie sociale, tout en REdoublant de prudence. La Vaudoise a voulu exprimer dans sa campagne ce nouveau départ vécu par les Suissesses et les Suisses et que chacun peut espérer plus solidaire et responsable sur le plan sociétal et économique. Développée en partenariat avec l'agence bernoise Numéro 10, la campagne RE met ainsi en lumière les valeurs de la Vaudoise et ses racines mutualistes, tout en véhiculant un état d'esprit optimiste par le biais d'une communication engageante et participative.

« Cette campagne accompagne le nouveau départ que nous prenons tous ensemble, avec nos proches, nos connaissances, nos clients. Tout en restant prudents, nous réapprenons à faire des choses simples, à renouer des liens et portons un regard nouveau, plus sensible et plus concerné sur les gens et les éléments qui nous entourent. Nous avons voulu montrer à notre communauté que nous aussi, nous sommes concernés et à leurs côtés durant ce redémarrage », commente Jean-Daniel Laffely, CEO de la Vaudoise.

Une campagne digitale participative

La campagne est diffusée à partir du 6 juin sur les réseaux sociaux. Participative, elle mobilise sa communauté de followers et d'assurés qui seront invités à contribuer au message de la campagne. Sur Instagram, des bons cadeaux à partager et à distribuer à ses amis et connaissances seront mis à disposition. Un sondage sur les activités favorites des followers et un concours complètent la palette de cette campagne digitale.

