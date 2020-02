Une nouvelle campagne publicitaire avec Stan Wawrinka pour les 125 ans de la Vaudoise

Lancée ce jour, la nouvelle campagne publicitaire met en scène le tennisman Stanislas Wawrinka, dans une situation qui fait la part belle à l'esprit mutualiste de la Vaudoise, tout en soulignant la longévité de la Compagnie. La campagne met l'accent sur les avantages du collectif, qui permettent parfois de véritables tours de force… comme celui de remporter un match face à un joueur de tennis professionnel. Elle est composée d'un nouveau spot publicitaire et d'une campagne de communication intégrée, accompagnée de déclinaisons complémentaires.

« Nous avons spontanément pensé à Stanislas Wawrinka pour figurer en tant que vedette de la nouvelle campagne. Enfant du pays vaudois, Stan incarne aussi les valeurs de la Vaudoise, qui sont Proches, Fiables et Humains. Sa popularité, la confiance qu'il inspire et sa sincérité lui assurent une crédibilité considérable. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté de se prêter au jeu. », expliquent Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise et Jean-Daniel Laffely, CFO et CEO à compter de l'Assemblée générale du 12 mai 2020.

Locomotive vert Vaudoise

Afin d'illustrer le positionnement d'assureur national de la Vaudoise et sa présence dans toutes les régions de Suisse au travers d'un réseau de plus de 100 agences, une locomotive aux couleurs de la Compagnie circulera sur l'ensemble du réseau ferroviaire suisse durant toute l'année dès aujourd'hui. Elle sera inaugurée le 5 mars 2020 à Berne.

Le chiffre 125 pour couronne

Pour marquer l'importance de ce jubilé, le logo de la Vaudoise est couronné du chiffre 125, « placé organiquement autour du logo original de la Vaudoise », explique Dominik Stribal de l'agence Inhalt und Form qui a développé cette déclinaison du logo pour le jubilé. En outre, le chiffre 1, situé au-dessus du « i » de Vaudoise, laisse entrevoir un point d'exclamation qui souligne encore davantage la nature exceptionnelle de cet anniversaire. Agrémenté de la mention du jubilé, le slogan « Heureux. Ensemble. », devient « Heureux. Ensemble. Depuis 125 ans. »

Le 4 avril 1895, plus d'une centaine d'entrepreneurs et de commerçants se réunissaient à l'Hôtel de ville de Lausanne pour fonder l'Assurance Mutuelle Vaudoise. 125 ans plus tard, la Vaudoise Assurances, toujours détenue par la société coopérative Mutuelle Vaudoise, célèbre son jubilé au travers d'une série d'opérations de communication et d'événements d'envergure qui seront annoncés tout au long de l'année 2020.

Découvrir le nouveau spot publicitaire et son making-of.

Pour tout complément d'information

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch

Véronique Oliveira, responsable Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch