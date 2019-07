Vaudoise Assurances : Christoph Borgmann désigné futur CFO à partir des Assemblées générales 2020

Lausanne, le 25 juillet 2019 - Dans le cadre de la succession en 2020 de Jean-Daniel Laffely, actuel Chief Financial Officer (CFO) du Groupe Vaudoise Assurances qui succèdera à Philippe Hebeisen en qualité de CEO à partir des Assemblées générales 2020 (12 mai 2020), le Conseil d'administration a désigné Christoph Borgmann en qualité de futur CFO. Christoph Borgmann rejoindra la Vaudoise le 1er novembre 2019 et intégrera formellement le Comité de direction à compter du 1er janvier 2020.

Âgé de 44 ans, Christoph Borgmann possède un master en sciences économiques, complété par un doctorat en finances, ainsi que par une Executive Education de l'université de Harvard. Après une première expérience professionnelle au sein d'un cabinet de consultants où il a été actif dans le domaine de l'assurance, il a rejoint en 2006 un grand groupe d'assurance suisse où il a participé à la planification stratégique, financière et opérationnelle et a exercé successivement les fonctions de Chief Financial Officer (CFO) et Chief Operating & Technology Officer, en Allemagne et en Suisse.

« Christoph Borgmann apportera à la Vaudoise d'excellentes compétences techniques en matière financières et sera à même de contribuer au développement de la stratégie du Groupe par sa très bonne compréhension globale des enjeux actuels d'une compagnie d'assurance », indique Paul-André Sanglard, Président du Conseil d'administration.

