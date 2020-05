Vaudoise Assurances Holding SA : les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

Conformément aux prescriptions de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 16 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, l'assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA s'est tenue au siège social de Lausanne, sans la présence physique des actionnaires. Compte tenu de la situation particulière, la Compagnie a demandé au préalable à ses actionnaires de se faire représenter et d'exercer leur droit de vote uniquement par l'intermédiaire du représentant indépendant.

Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2019 ainsi que l'attribution d'un dividende de CHF 15.- par action nominative B et de CHF 0,30 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 15 mai 2020.

Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 37 millions aux réserves libres issues du bénéfice.

Réélections et élections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations

M. Paul-André Sanglard a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer et MM. Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs. MM. Philippe Hebeisen et Cédric Moret ont été élus en tant qu'administrateurs pour un mandat d'une année. Jean-Daniel Laffely, CEO désigné, prend ses fonctions à compter de ce jour en tant que CEO et directeur général de la Compagnie.

Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer ainsi que M. Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations.

Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2020 à l'Assemblée générale 2021, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour les exercices 2020 et 2021.

Réélection du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, Lausanne, a été réélu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d'un an.

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch.

