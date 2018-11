Vaudoise Assurances : La Vaudoise est partenaire d'Enuu, service de partage de véhicules électriques légers à Bienne

Disponible tous les jours dans le centre-ville de Bienne de 6h à minuit, ce service de partage de véhicules électriques légers innovant a été développé par Yoann Loetscher et Luca Placi, cofondateurs, et testé à l'EPFL. Toute personne dès 18 ans, qu'elle soit détentrice d'un permis de conduire ou non, peut utiliser les voiturettes électriques d'Enuu, à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Pour ce faire, l'utilisateur réserve l'une des treize voitures au moyen de l'application. Il dispose chaque jour de trois trajets offerts.

Fidèle soutien de la vie économique suisse, la Vaudoise souhaite marquer sa présence en tant qu'accompagnatrice du changement dans le domaine de la mobilité et apporter son soutien aux start-up innovantes en Suisse.

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d'apprentis.