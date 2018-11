Vaudoise Assurances : La Vaudoise est partenaire de Forward, le forum de l'innovation pour les PME

Proposant un espace de réflexion et de soutien à l'innovation des PME suisses, Forward se focalise sur les enjeux de la digitalisation. Il a pour vocation d'établir un lien entre la réflexion générale sur l'innovation digitale des PME et les préoccupations pratiques de l'ensemble des secteurs économiques, notamment au moyen d'ateliers, d'expositions et de démonstrations de développements concrets menés au sein des PME.

Proche de ses clients et de leurs préoccupations, la Vaudoise propose à sa clientèle privée et entreprises des solutions d'assurances modernes incluant la cybersécurité. Membre de digitalswitzerland, elle affirme sa volonté d'accompagner de manière active la transformation numérique en Suisse afin que la quatrième révolution industrielle actuellement en marche soit menée le plus harmonieusement possible au sein de l'ensemble du tissu économique suisse et de la population en général en plaçant l'humain au centre des préoccupations.

