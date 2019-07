Vaudoise Assurances : La Vaudoise, meilleur assureur ménage de Suisse

La Vaudoise se classe 1ère ex-aequo de l'enquête de bonus.ch sur la satisfaction des clients à propos de leur assurance ménage. Avec la note générale de 5,3 sur 6, cet excellent résultat confirme l'intention de la Vaudoise de devenir n°1 de la satisfaction clients.

En matière de gestion des sinistres, pour laquelle l'assuré a les plus grands besoins et attentes, la Vaudoise tire sont épingle du jeu avec la meilleure note de 5,5 et la mention 'très bien'.

Plus de 1'700 personnes ont évalué leur assureur ménage sur les critères suivants : clarté des informations transmises, disponibilité et sympathie des collaborateurs, professionnalisme, gestion des sinistres et rapport prix-prestations.

Communiqué de presse de Bonus.ch