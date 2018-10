Vaudoise Assurances : Le hackathon 2018 de la Vaudoise remporté par le projet Better Call Marta.

Jeudi 11 octobre, les six équipes en lice ont présenté le résultat de deux jours de réflexion et de codage effrénés à un jury de spécialistes composé notamment de Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise et de Joël Wagner, Professeur en sciences actuarielles de l'Université de Lausanne. Le projet sacré, Better Call Marta, a remporté les faveurs du jury en raison de l'intérêt que la Vaudoise porte à ses clients. L'amélioration de l'assistance lors d'un sinistre que propose le projet BCM est toujours un élément crucial pour se rapprocher de notre objectif visant à améliorer la satisfaction client.