Vaudoise Assurances acquiert le fribourgeois Pittet Holding

Zurich (awp) - Vaudoise Assurances a acheté 100% du capital-actions de la société Pittet Holding, basée à Bulle, ainsi que les parts des actionnaires minoritaires de Pittet Associés SA. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé dans le communiqué diffusé jeudi soir par l'assureur lausannois.

L'entreprise bulloise est principalement active dans le conseil actuariel, juridique et en investissements pour les institutions de prévoyance et les assureurs. Pittet Associés conserve son nom et devient une filiale de Vaudoise Assurances Holding. Les emplois sont tous conservés et restent localisés à Lausanne, Genève, Berne et Sion.

La transaction permet au groupe Vaudoise de renforcer son expertise dans le secteur du conseil en prévoyance professionnelle en y intégrant le conseil aux caisses de pensions. Elle s'inscrit dans la stratégie de complémentarité des revenus du groupe et permet à Pittet Associés de renforcer sa position de leader en Suisse occidentale.

rp/buc