Vaudoise Assurances aux côtés des indépendants et des petites entreprises au moyen de réductions et de reports de loyers

Les récentes mesures de lutte contre le Coronavirus touchent durement les commerçants suisses et les indépendants dont l'activité n'est pas considérée comme essentielle. Depuis leur instauration, la Vaudoise a reçu de nombreuses demandes de soutien financier de la part de ses locataires commerciaux. Fidèle à son identité mutualiste et au plus proche de ses assurés, la Compagnie a décidé d'accorder désormais au cas par cas des reports et des réductions, voire même des exonérations de loyers commerciaux afin d'alléger les situations financières les plus délicates.

Afin que ces aides profitent aux très petites entreprises et aux indépendants qui en ont impérativement besoin, les demandes seront étudiées individuellement. « Notre première initiative de soutien visant à octroyer des délais supplémentaires pour les paiements de primes et à négocier des solutions particulières pour les loyers commerciaux a été très bien accueillie. En donnant dès à présent la possibilité d'exonération temporaire de loyer aux petites entreprises et aux indépendants les plus impactés, nous espérons leur apporter une aide concrète qui se veut comme une contribution supplémentaire nécessaire à la survie de certains acteurs de l'économie locale de Suisse », explique Jean-Daniel Laffely, CEO désigné.

La Vaudoise épaule ses assurés dans leurs démarches

En plus des mesures relatives aux loyers commerciaux, la Vaudoise soutient les professionnels qui font face à des problèmes de liquidités en suspendant les processus de rappel et de relance jusqu'au 30 juin 2020. De même, elle débloquera immédiatement les règlements de sinistres pour les indépendants et les petites entreprises. Les conseillers de la Vaudoise se tiennent à disposition pour épauler les assurés entreprises dans leurs demandes d'aide auprès de la Confédération.

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information

Nathalie Follonier-Kehrli, secrétaire générale, 021 618 83 60, nfollonier@vaudoise.ch

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch